«Мотособака» убила школьницу в российском регионе

Трагедия произошла ночью 7 января в Архангельской области в деревне Кушкушара. Проверку проводит прокуратура.

Тринадцатилетняя девочка управляла мотобуксировщиком, но в какой-то момент съехала с дороги. Она попыталась вытащить «мотособаку» из снега и угодила под ходовую часть. Травмы для ребенка оказались фатальны.

Специалисты разбираются в произошедшем. Также установят причину, почему ребенок был один без взрослых. Предстоит дать оценку исполнения законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото unsplash.com