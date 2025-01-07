07 января 2025, 16:51
«Мотособака» убила школьницу в российском регионе
Девочка ночью одна ехала на мотобуксировщике, съехала с дороги и погибла
Трагедия произошла ночью 7 января в Архангельской области в деревне Кушкушара. Проверку проводит прокуратура.
Тринадцатилетняя девочка управляла мотобуксировщиком, но в какой-то момент съехала с дороги. Она попыталась вытащить «мотособаку» из снега и угодила под ходовую часть. Травмы для ребенка оказались фатальны.
Специалисты разбираются в произошедшем. Также установят причину, почему ребенок был один без взрослых. Предстоит дать оценку исполнения законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото unsplash.com