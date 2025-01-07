Охлопков рассказал о пострадавших в ДТП туристах

Помощь после аварии вблизи Ляскеля была оказана 16 пассажирам автобуса. Семеро были госпитализированы в больницы Питкяранты, Сортавалы и Петрозаводска.

По словам главы карельского минздрава Михаила Охлопкова, пациенты из Сортавальской и Питкярантской ЦРБ и Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи переведены в клиники Москвы.

Двое пациентов Республиканской больницы им. В.А. Баранова ожидают транспортировки. Одного пациента выписали в первый же день на долечивание по месту жительства. Он уехал самостоятельно.

Автобус с туристами опрокинулся 5 января в Карелии. В салоне находились 43 пассажира. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // фото: СУ СКР по Карелии