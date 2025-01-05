05 января 2025, 15:33
По факту ДТП с туристическим автобусом возбудили уголовное дело
Ситуацию с пострадавшими туристами взяли под контроль следователи и прокуратура
По факту аварии с туристическим автобусом в Питкярантском районе возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Туристический автобус занесло на повороте около деревни Керисюрья 5 января, он вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадали люди, находившиеся в салоне, в том числе и дети.
Следователи осматривают место происшествия и автобус, изымают имеющие значение для следствия предметы, допрашивают свидетелей и очевидцев, проводят следственные и процессуальные действия.
Проверку инцидента также ведет прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве. // фото: СУ СКР по Карелии