Реплика поморской ладьи «Пилигрим» затонула во время кругосветки

Реплика поморской ладьи «Пилигрим» потерпела крушение во время кругосветного путешествия в Малайзии. Команда не пострадала. Но деревянному судну требуется ремонт.

«Пилигрим» потерпел бедствие еще 20 декабря 2024 года у северного побережья острова Борнео, сообщает РИА Новости. Команда мореплавателей насчитывала трех россиян и одного гражданина Белоруссии. Один путешественник уже вернулся домой, еще трое вылетают 7-го января.

Поврежденную ладью подняли на берег. Судьбу «Пилигрима» определят позднее, когда мореплаватели вернутся домой.

Деревянная ладья «Пилигрим» - реплика поморской ладьи XIX века. В октябре 2024 года судно вышло в плавание из Владивостока после ремонта. Первое среди россиян кругосветное плавание на историческом судне должно было завершиться в Петрозаводске, куда «Пилигрим» должен был дойти по рекам. // фото freepik.com/ topntp26