В Кеми жалуются на фонтаны из канализации и бездействие коммунальщико

В городе Кемь жители продолжают сталкиваться с серьезной проблемой — канализационные фонтаны регулярно затапливают улицы и подъезды, наполняя воздух неприятным запахом. Ситуация не нова и повторяется из года в год, однако управляющая компания признает свою беспомощность перед масштабом проблемы.

Жители нескольких улиц, включая Пуэтную, Пролетарский проспект, Мосорина, Вокзальную и Каменева, жалуются на невыносимые условия жизни в соцсетях. В некоторых домах, таких как Каменева, 12, неприятный запах проникает даже в квартиры.

Местная жительница описала ситуацию в группе «Подслушано Кемь», сравнив подъезд с декорациями к фильму ужасов: старые почтовые ящики, текущая крыша и отсутствие ремонта усугубляют положение.

Основной причиной регулярных засоров специалисты называют не только изношенные сети, но и безответственное поведение горожан. Тряпки, подгузники и другой мусор попадают в канализацию, вызывая серьезные засоры.

По словам директора управляющей компании «Наш город» Надежды Гуменюк, сотрудники ежедневно проверяют колодцы и сообщают о переполнении в экстренные службы. Однако ресурсоснабжающая организация МУП КЭСНа сталкивается с нехваткой рабочих рук — на весь город выделены всего два сотрудника, что делает проблему практически нерешаемой.

Ситуация требует системного подхода и согласованных действий всех ответственных служб, чтобы остановить многолетний коммунальный коллапс. // фото: «Подслушано Кемь»/ВКонтакте