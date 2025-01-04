Петрозаводчанин пожаловался, что его чуть не сбили на «зебре»

Мужчину в Петрозаводске чуть не сбили вечером 3 января на пешеходном переходе. Он рассказал об этом в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» и опубликовал видео.

Судя по кадрам, инцидент произошел примерно в 20:08 в пятницу. По проезжей части двигался Volkswagen Polo ехал со странной пассажиркой, которая махала руками и возмущалась, что пешеход переходит дорогу.

При этом мужчина все правила соблюдал, но ему пришлось приостановиться, чтобы его не сбили. Он обратился к сотрудникам ГАИ и попросил разобраться. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте