Вместо новогодних убранств улицу украшают грязные сугробы

Петрозаводчанка с грустью рассказала об отсутствии новогодних убранств на Голиковке и поблагодарила продавцов ларьков за украшенные витрины.

Вместо украшений на фонарях и световых фигур, которые могли бы создать праздничное настроение, на улице - куча грязного снега.

«Мне вот интересно, а прям вот все эти восторженные дифирамбы о красиво украшенном городе, они от кого? Пусть приедут ко мне в район в гости, вместе вечером погуляем, поищем, что они там нахваливают. К слову, повторю, я живу на улице Маршала Мерецкова около «Тетриса» — почти центр, а не отдаленный район. Ну, вот праздничная куча, что ее вывозить? Сама растает и потечет... прааазднииик» - написала женщина в сообществе «Голиковка-Зарека».