Петрозаводчане в качестве подарка на Новый год попросили заделать ямы

Петрозаводчане в качестве подарка к Новому году попросили у мэрии заделать опасные ямы.

В частности, две большие выбоины в правой полосе на древлянском кольце при повороте с Лесного проспекта со стороны Кукковки мешают автолюбителям.

«Эти выбоины «воруют» у водителей целый ряд на и без того загруженном перекрестке и возникает «затык» при повороте на Лососинское»,

- пишут в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Также просят устранить многолетнюю выбоину в правой полосе на Комсомольском проспекте сразу после поворота с кукковского кольца в сторону «Ленты».

«В темноте ее вообще не видно, местные знают про эту «достопримечательность» и сразу уходят в левый ряд, другие же «пробивают» подвеску», - пишут в сообществе.

В комментариях указали на еще одну опасную яму – в районе разворотки Заводской улицы и Шуйского шоссе: «Яма больше колес». // фото freepik.com