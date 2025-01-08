Жителей Карелии предупредили о снежном накате и гололедице

Сегодня в Петрозаводске облачно, утром и днем сильный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -7 в течение суток, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно, утром и днем снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -6,-11, на юге -4, -9 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем -8;

В Кондопоге, Пудоже днем -6;

В Олонце днем -3;

В Сегеже днем -9;

В Сортавале днем -5;

В Суоярви днем -7. // фото «Петрозаводск говорит»