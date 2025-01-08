08 января 2025, 08:30
Жителей Карелии предупредили о снежном накате и гололедице
Синоптики дали прогноз погоды на 8 января
Сегодня в Петрозаводске облачно, утром и днем сильный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -7 в течение суток, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно, утром и днем снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -6,-11, на юге -4, -9 в течение суток.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем -8;
В Кондопоге, Пудоже днем -6;
В Олонце днем -3;
В Сегеже днем -9;
В Сортавале днем -5;
В Суоярви днем -7. // фото «Петрозаводск говорит»