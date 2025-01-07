Синоптики рассказали о погоде в последний день новогодних каникул

В Петрозаводске 8 января облачно. Ночью умеренный, утром и днем сильный снег. На дорогах гололедица, снежный накат, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -7 в течение суток. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, утром и днем снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -10, -15, на севере местами до -23, днем -6,-11, на юге -4, -9 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -15, днем -8;

В Кондопоге ночью -13, днем -6;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -8;

В Олонце ночью -9, днем -3;

В Пудоже ночью -11, днем -6;

В Сегеже ночью -12, днем -9;

В Сортавале ночью -13, днем -5;

В Суоярви ночью -15, днем -7. // фото «Петрозаводск говорит»