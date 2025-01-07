Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии

В Карелии установлен желтый уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, в связи с сильным снегом. Предупреждение будет действовать с семи утра 8 января до девяти утра 9 января.

«Утром и днем 08 января, с сохранением ночью 09 января местами по Карелии ожидается сильный снег»,

- предупреждают синоптики.

По информации ЕДДС, осадки прогнозируются утром и днем 8-го местами по южным и центральным районам Карелии, а ночью 9-го сильный снег ожидается преимущественно по восточным районам. Порция осадков достанется и Петрозаводску.

Госавтоинспекция Карелии попросила водителей воздержаться от рискованных маневров, соблюдать ПДД и быть предельно внимательными. // фото «Петрозаводск говорит»