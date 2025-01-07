Карелию завалит снегом

Снегопады накроют Карелию в ближайшие дни. Во второй половине дня 7 января ожидается небольшой снег в центральных и южных районах Карелии, в Приладожье прогнозируют умеренный снег.

Щедро сыпать будет 8 января. Сильный снег ожидают по южным и юго-восточным районам республики, на юге-востоке местами возможен мокрый снег, прогнозируют в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии». На севере и северо-западе ожидается небольшой, временами умеренный снег. 9 января умеренные осадки ожидаются в восточной части региона.

За несколько дней снегопада сугробы на юге Карелии могут вырасти на 15-20 см, местами до 25 см, в центре - на 10-15 см, на севере на 3-8 см.

В Петрозаводске снегопад ожидается 8 января. За весь период непогоды в городе выпадет около 15-18 см снега. // фото «Петрозаводск говорит»