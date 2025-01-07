Рождественские морозы ожидают сегодня жителей Карелии

Сегодня, 7 января в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18°С, на севере местами до -24°С, на юге -7, -12°С, днем -5, -10°С, по северным районам -12,-17°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет мало меняться.