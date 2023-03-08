Сколько власти Карелии тратят на цветы: живые и искусственные

Текст и фото: Антонина Кябелева

Цветы — первая ассоциация, которую мгновенно воспроизводит сознание при упоминании о Международном женском празднике 8 Марта. В начале марта приобретение букетов становится чуть ли не одной из самых массовых «статей расходов» у представителей сильной половины человечества.

Именно праздник весны заставил нас задуматься, а сколько денег тратят власти Карелии на приобретение цветов. Мы попытались провести небольшой мониторинг на эту тему, воспользовавшись официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок.

Как выяснилось разные структуры власти аукционы по закупке цветов размещают в разное время. К примеру, нередко аукционы размещаются в декабре, а исполнять их поставщик должен в течение следующего года. По этой причине мы объединили закупки по времени, когда планируется реально снабжать цветами заказчика.

В 2023 году Законодательное собрание РК планирует истратить на приобретение живых цветов 400 тысяч рублей.

Аукцион был проведен в декабре 2022 года. Аналогичный аукцион состоялся в конце 2021 года, чтобы обеспечить парламент букетами в 2022 году. На эти цели было выделено 386,129 тысячи рублей. В 2021 году было проведено сразу несколько аукционов на поставку цветочной продукции. С учетом контракта, который был разыгран в конце 2020 года, траты ЗС РК на цветы в 2021 году составили 205,785 тысячи рублей. Показательно, что самым щедрым на цветы оказался 2020 год, когда парламент Карелии истратил на эти цели 477 тысяч рублей (аукцион состоялся в конце 2019 года).

Если судить по состоявшемуся в конце 2022 года аукциону, администрация Главы РК в 2023 году планирует истратить на приобретение цветов 300 тысяч рублей. В 2022 году состоялись два аукциона на поставку цветов, и один аукцион был проведен в декабре 2021 года со сроком исполнения в следующем году. В общей сложности на цветочную продукцию в 2022 году администрация Главы РК израсходовала 475 тысяч рублей. Для сравнения, в 2021 году на продукцию растениеводства администрация Главы РК предусмотрела 300 тысяч рублей.

Больше всего за последние годы на цветы было истрачено в 2020 году — 704,171 тысячи рублей (два контракта).

У республиканских министерств цветочно-букетных расходов мы не обнаружили. Разве что в 2021 году министерство по национальной и региональной политике закупило цветочную продукцию для проведения своих мероприятий на скромную сумму в 29,998 тысячи рублей.

Исключение составляет министерство финансов Карелии, где в последние годы стали закупать цветы. Аукционы по приобретению букетов карельский Минфин традиционно проводит в феврале.

Судя по официальному сайту закупок, в феврале 2023 года Минфин РК готов истратить на цветы 74,888 тысячи рублей, в 2022 году на букеты министерство истратило 70,916 тысячи рублей, в 2021 году — 50,643 тысячи рублей.

Интересно, что ни в 2019 году, ни в 2020 году министерство не размещало аукционы на приобретение букетов из живых цветов.

Чаще других в аукционах на поставку цветов побеждала фирма ООО «Цветочная лавка».

Помимо живых цветов администрация Главы РК ежегодно выделяет средства на венки для возложения к мемориальному комплексу «Вечный огонь». В 2023 году на эти цели предусмотрено в общей сложности 196,288 тысячи рублей (два аукциона состоялись в декабре 2022 года). В 2022 году администрация Главы РК на приобретение венков для возложения к мемориалу истратила 155,350 тысячи рублей (два аукциона провели в декабре 2021 года). В 2021 году на венки для мемориала «Вечный огонь» было выделено 135,769 тысячи рублей (в сумме двух контрактов), а в 2020 году — 130,484 тысячи рублей (также было проведено два аукциона).

Каждый год один из контрактов на поставку венков к мемориалу «Вечный огонь» выигрывает ПАО «Ростелеком».

К сожалению, в 2022 году появилась новая печальная строка расходов — поставка венков для проведения траурных мероприятий на территории муниципальных районов и городских округов. В прошлом году администрация Главы РК заключило два контракта на эти цели — в общей сумме 400 тысяч рублей. В феврале 2023 года был заключен контракт на сумму 200 тысяч рублей на поставку венков. В марте 2023 года после подведения результатов аукциона предполагается заключить еще один аналогичный контракт — предположительно на 300 тысяч рублей.

Карельский парламент в 2022 году тоже заключил контракт на поставку венков для траурных мероприятий на сумму 140 тысяч рублей.