Скульптуры «Гипербореи» простояли уже месяц

Организаторы фестиваля «Гиперборея» сообщили об удивительном рекорде. Снежные и ледовые скульптуры, созданные для мероприятия, стоят на набережной уже месяц.

По словам организаторов, любоваться скульптурами каждый день приходит множество людей, а организованные группы туристов уже на вокзале интересуются, жива ли еще наша «Гиперборея».

«Как это радует и мотивирует на следующий, не менее грандиозный по масштабу и мастерству фестиваль! Тысячи фотографий заполонили интернет, множество восхищенных отзывов приходят к нам каждый день! Еще раз – огромное вам спасибо за это чудо! Петрозаводск знаменит, благодаря вашему таланту!», - говорится в публикации.

Напомним, основной день «Гипербореи» в этом году прошел 11 февраля. // Фото vk.com/giperfest