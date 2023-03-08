08 марта 2023, 17:05
Скульптуры «Гипербореи» простояли уже месяц
Организаторы международного фестиваля сообщили об удивительном рекорде
Организаторы фестиваля «Гиперборея» сообщили об удивительном рекорде. Снежные и ледовые скульптуры, созданные для мероприятия, стоят на набережной уже месяц.
По словам организаторов, любоваться скульптурами каждый день приходит множество людей, а организованные группы туристов уже на вокзале интересуются, жива ли еще наша «Гиперборея».
«Как это радует и мотивирует на следующий, не менее грандиозный по масштабу и мастерству фестиваль! Тысячи фотографий заполонили интернет, множество восхищенных отзывов приходят к нам каждый день! Еще раз – огромное вам спасибо за это чудо! Петрозаводск знаменит, благодаря вашему таланту!», - говорится в публикации.
Напомним, основной день «Гипербореи» в этом году прошел 11 февраля. // Фото vk.com/giperfest