Склад опустел, в Петрозаводске срочно собирают еду для нуждающихся

В столице Карелии собирают продукты питания для малоимущих граждан. Склад с продуктами опустел. Просьба о помощи появилась в паблике центра «Попечение».

Неравнодушные граждане могут принести макароны, рис, гречу и другие крупы; каши - овсяную, манную, рисовую, пшенную и т.д.; консервы - мясные, рыбные, овощные; консервированные фрукты; сгущенное молоко, сухое молоко или молоко длительного хранения; растительное масло; плавленый сыр; муку; печенье, сладости к чаю; чай, какао; сахарный песок; сок; продукты только длительного хранения. Из перечисленных продуктов сформируют наборы для нуждающихся.

Продукты можно приносить на улицу Вольная, 1, с 10 до 13 ежедневно. (фото hightech.fm)