СК выясняет обстоятельства гибели мужчины в Карелии

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 31 декабря местный житель отправился на рыбалку на реку Немина. Домой он не вернулся, родственники обратились в полицию. 1 января водолазы нашли тело погибшего и подняли его на поверхность. На берегу был обнаружен автомобиль мужчины.

Для установления точной причины смерти рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза. // Фото: unsplash.com / Erin Mckenna