Два человека спасены на пожаре в Карелии

Пожар вспыхнул утром 1 января в поселке Ляскеля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии в двухэтажном жилом доме по улице Спортивной поступил на пульт дежурного в 11:24. На место выехали две единицы техники и девять пожарных.

Два человека были спасены. Их вывели из горевшего здания с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В результате пожара огнем были повреждены стена, пол и потолок на общей площади девять квадратных метров. Причины возгорания выясняются. // Фото: freepik.com / ilovehz