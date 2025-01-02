02 января 2025, 11:00
Два человека спасены на пожаре в Карелии
В поселке Ляскеля 1 января горел двухэтажный дом
Пожар вспыхнул утром 1 января в поселке Ляскеля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о происшествии в двухэтажном жилом доме по улице Спортивной поступил на пульт дежурного в 11:24. На место выехали две единицы техники и девять пожарных.
Два человека были спасены. Их вывели из горевшего здания с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.
В результате пожара огнем были повреждены стена, пол и потолок на общей площади девять квадратных метров. Причины возгорания выясняются. // Фото: freepik.com / ilovehz