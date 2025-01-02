Страшный пожар уничтожил жилой дом в Карелии 1 января

Вечером 1 января в поселке Эссойла произошел страшный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:40. На место выехали местные спасатели, а также их коллеги из Чалны. Всего к ликвидации пожара были привлечены три единицы техники и десять специалистов.

Борьба с огнем длилась два часа. Совместными усилиями пожар был потушен, но жилой дом был уничтожен. Пострадавших нет. // Фото ОПС по Пряжинскому району