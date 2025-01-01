Рыбак утонул в последний день 2024 года на реке в Карелии

Мужчина уехал на рыбалку в Медвежьегорском районе, но домой к назначенному времени не вернулся. О пропавшем сообщили спасателям. Мужчину нашли на следующий день погибшим.

Рыбак отправился на рыбалку 31 декабря на реку Немено и не вернулся. 1 января спасатели Медвежьегорского и Петрозаводского поисково-спасательных отрядов подключились к поиску. Водолазы трижды опускались в воду и в итоге нашли тепло погибшего рыбака. Его подняли из реки и передали родным.

Любителей зимней рыбалки предупреждают - лед не встал и не окреп, к замерзшим водоемам лучше вообще не подходить. // фото из VK-сообщества «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»