Спасатели тушили горящий мусор и хозпостройку в Петрозаводске

В последний день 2024 года в Петрозаводске горел мусор и хозпостройка. Подробности возгораний раскрыли в пресс-службе регионального МЧС.

31 декабря в 12:44 спасателям сообщили о полыхающей хозпостройке на Променадной улице у дома № 2. В ликвидации пожара задействовали десять человек. Пламя значительно повредило строение.

В 22:56 вызов поступил из дома на улице Древлянка. Там вспыхнул пожар на открытой территории. А уже 1 января в 02:26 поступил сигнал о горящем мусорном контейнере на Балтийской улице у дома №25. В обоих случаях огнем уничтожен мусор, пострадавших нет, добавили в МЧС. // фото «Петрозаводск говорит»