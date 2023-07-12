12 июля 2023, 06:30
Синоптики рассказали о погоде во вторник, 12 июля, в Карелии
В Петрозаводске свежо, чуть теплее в районах республики
В Петрозаводске облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +16,+18 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем по восточным районам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +16,+21, на северо-западе, западе до +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +23;
В Медвежьегорске, Кондопоге днем +19;
В Олонце, Суоярви днем +20;
В Пудоже днем +16;
В Сегеже днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»