Дожди вернутся в Карелию в среду

В Петрозаводске 12 июля облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пойдет кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +16,+18 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по восточным районам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +16,+21, на северо-западе, западе до +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +23;

В Кондопоге ночью +12, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +19;

В Олонце, Суоярви ночью +11, днем +20;

В Пудоже ночью +11, днем +16;

В Сегеже ночью +10, днем +17;

В Сортавале ночью +12, днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»