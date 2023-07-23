23 июля 2023, 09:00
Синоптики рассказали о погоде в Карелии на сегодня, 23 июля
В Петрозаводске и Карелии обещают до 18 градусов тепла
В Петрозаводске сегодня облачно, умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно, дожди, утром и днем по северным и центральным районам местами сильные. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13, +18, местами до +22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +14;
В Кондопоге, Пудоже днем +18;
В Медвежьегорске днем +16;
В Олонце +21;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»