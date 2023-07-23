Синоптики рассказали о погоде в Карелии на сегодня, 23 июля

В Петрозаводске сегодня облачно, умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно, дожди, утром и днем по северным и центральным районам местами сильные. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13, +18, местами до +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +14;

В Кондопоге, Пудоже днем +18;

В Медвежьегорске днем +16;

В Олонце +21;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»