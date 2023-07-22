Сильные дожди обрушатся на Карелию в воскресенье

МЧС Карелии предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Утром и днем в воскресенье, 23 июля, ожидается сильный дождь. Непогода обрушится на северные и центральные территории республики.

Под раздачу небесной канцелярии попадут Костомукша, Суоярвский округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский и Сегежский районы.

Петрозаводска в этом списке нет. Всего за несколько дней в городе, с 19 по утро 22 июля, вылилось 94 мм осадков. Всего за дни июля городу досталось 136 мм при норме 83. При этом самый влажный июль был в 2004 году, когда на город вылилось 178 мм осадков. // фото «Петрозаводск говорит»