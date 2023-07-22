Прогноз погоды на воскресенье не радует - холодно и дождливо

В воскресенье в Петрозаводске облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

В Карелии также облачно. Дожди, утром и днем по северным и центральным районам местами сильные. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +13, +18, местами до +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +14;

В Кондопоге ночью +12, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +16;

В Олонце ночью +12, днем +21;

В Пудоже ночью +12, днем +18;

В Сегеже ночью +10, днем +14;

В Сортавале ночью +12, днем +20;

В Суоярви ночью +11, днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»