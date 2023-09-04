04 сентября 2023, 06:30
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Карелии и Петрозаводске 4 сентября

Комфортная погода установится в первый рабочий день новой недели

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +18, +20, рассказали в  карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +21;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Сортавале днем +20;

В Олонце, Суоярви днем +19. // фото «Петрозаводск говорит»

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Гидрометцентр