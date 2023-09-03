Понедельник в Карелии обещает быть теплым

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +10, +12, днем +18, +20, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +18;

В Кондопоге ночью +12, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +20;

В Олонце, Суоярви ночью +11, днем +19;

В Пудоже ночью +10, днем +20;

В Сегеже ночью +12, днем +20;

В Сортавале ночью +13, днем +20. // фото «Петрозаводск говорит»