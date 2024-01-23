Синоптики рассказали о погоде на 23 января в Карелии

В Петрозаводске облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, по южным и центральным районам с порывами до сильного. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем 0;

В Кондопоге, Суоярви, Медвежьегорске, Сегеже днем +1;

В Олонце, Сортавале днем +2. // «Петрозаводск говорит»