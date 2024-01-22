В Карелию идет потепление

В Петрозаводске во вторник облачно. Ночью ожидается умеренный снег, метель, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно. Ночью пойдет снег, местами сильный, метель, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, по южным и центральным районам с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, -6, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -6, днем 0;

В Кондопоге, Суоярви ночью -1, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +1;

В Олонце, Сортавале ночью -2, днем +2;

В Пудоже ночью -2, днем 0;

В Сегеже ночью -2, днем +1. // фото freepik.com