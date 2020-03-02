Синоптики предупреждают об избытке осадков в Карелии

Север европейской части России и центр Красноярского края столкнутся с избытком осадков в марте. Такой прогноз дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По его словам, в первый месяц весны Мурманская область, Карелия, республика Коми и Архангельская область попадут в зону, где осадков прогнозируется выше нормы. Аналогичная ситуация ожидается в Эвенкии

Дефицит осадков предсказывают на азиатской территории России. В частности, такой прогноз дают для регионов Предбайкалья и Забайкалья.

Как сегодня сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на данные прогнозирующих организаций, 3 марта ожидается +2, -1, ветер юго-западный, северо-восточный, 6-9 м/с, небольшой снег. 4 марта температура воздуха прогнозируется в пределах -2, -4. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с, также пойдет небольшой снег.

Долгосрочный прогноз на первый весенний месяц в Карелии читайте здесь.