Синоптики пообещали отличную погоду к майским праздникам в Карелии

В Гидрометцентре Карелии дали прогноз на конец апреля и начало мая. Информация приводится в официальном паблике службы.

По данным синоптиков, до конца месяца влияние на погоду в республике будут оказывать южные циклоны. Уже в понедельник циклон, идущий из Финляндии, принесет в Карелию осадки - по югу в виде дождя, а на севере в виде снега, мокрого снега.

«Температурный режим также будет значительно контрастировать: на севере ночью -5, -10℃, днем от -2℃ до +2℃, что ниже нормы на 2-4℃, по южным районам ночью от +1℃ до +3℃, днем +6, +11℃ (на 1-2℃ выше нормы)»,

- говорится в сообщении Гидрометцентра.

Специалисты посоветовали жителям республики не отчаиваться. По предварительным прогнозам, ближе к концу месяца распогодится. В первые майские праздники нас ждет вполне комфортная погода, подходящая для выезда на природу. // Фото: freepik.com / Racool studio