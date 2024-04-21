Сегодня в Карелии начнет заметно теплеть

Сегодня, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, на юге дождя. Утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -2, +3°С, на юге до +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-6, переменная облачность, снег.

В Сегеже 0-5, преимущественно ясно.

В Сортавале 0+4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»