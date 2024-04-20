В воскресенье в Карелии потеплеет до плюс 8 градусов

Завтра, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега, на юге дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, по северным и западным районам до -16°С, днем -2, +3°С, на юге до +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -11, днем -3-6, переменная облачность, снег.

В Сегеже ночью -12, днем 0-5, преимущественно ясно.

В Сортавале ночью -6, днем 0+4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»