Сильные снегопады продолжатся сегодня в Карелии

Сегодня, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный снег. На дорогах сложная обстановка. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление утром и днем будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем умеренный, местами сильный снег. На юго-востоке местами мокрый снег. В отдельных районах метель, по юго-восточным районам налипание мокрого снега, гололед. На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный, северный, днем на юге западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-10, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -4-8, переменная облачность, снег.

В Сортавале -1-6, переменная облачность, вечером сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Zac Durant