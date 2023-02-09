Синоптики обещают ветреную пятницу в Карелии

В пятницу в Петрозаводске будет облачно и ветрено. Ночью синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют небольшой, а днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха -2, -4 в течение суток. Атмосферное давление будет падать.

10 февраля в Карелии облачно. Небольшой, местами умеренный снег, днем по юго-западным районам местами сильный. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -1, -6 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем 0;

В Кондопоге, Суоярви ночью -7, днем -1;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью -7, днем -2;

В Олонце ночью -6, днем 0;

В Пудоже ночью -5, днем -2;

В Сортавале ночью -7, днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»