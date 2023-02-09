09 февраля 2023, 15:06
Непогода придет в Карелию этой ночью
Жителей республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении
Неблагоприятное погодное явление ожидает жителей региона ночью. Об этом предупредили специалисты Карельского ЦГМС, передает ЕДДС.
Уже в первой половине поднимется сильный ветер. Его порывы местами будут достигать15-17 метров в секунду. Ветер придет с юго-запада.
Под действие неблагоприятного метеорологического явления попадет в том числе Петрозаводск. // фото: Signature/istockphoto.com