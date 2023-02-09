Гололедица, снег и плюсовая температура - прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха днем -1, +1.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура воздуха днем -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале, Кондопоге днем +2;

В Медвежьегорске, Олонце, Сегеже, Суоярви, Пудоже днем +1.