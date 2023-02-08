До плюс двух градусов тепла обещают в Карелии в четверг

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью и днем -1, +1. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью и днем -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале ночью -2, днем +2;

В Кондопоге ночью -4, днем +2;

В Медвежьегорске, Олонце, Сегеже, Суоярви ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью -4, днем +1. // фото unsplash.com