Плюсовые температуры вернутся сегодня в Карелию

Сегодня, 8 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0-3, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -1+1, пасмурно, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com