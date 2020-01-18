Синоптики назвали дату, когда морозная погода придет в Россию

Федеральные синоптики наконец-то рассказали, когда закончится аномальное тепло в России. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, температура резко понизится в центральных и северо-западных регионах в конце следующей недели. При этом начало недели, по прогнозам синоптиков, будет рекордно теплым, пишет «Российская газета».

По словам Паршиной, в центральной России значительное похолодание начнется с четверга. Так, 23 января ожидается небольшой снег и от минус 1 до минус 6 градусов. С 24 по 26 января местами выпадет снег, а температура опустится до минус 3-8 градусов ночью и минус 1-6 днем.

Во Владимире в четверг похолодает до 4-5 градусов ниже нуля. В Рязани – до минус 3 градусов, Твери и Санкт-Петербурге – до минус 1, Туле и Калуге – до минус 2.

Паршина отметила, что делать прогнозы о том, сколько продержится похолодание, пока рано.

Подробный прогноз погоды в Карелии на ближайшую неделю смотрите здесь.