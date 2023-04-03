03 апреля 2023, 06:30
Погода

Синоптики дали прогноз погоды на 3 апреля

В начале недели будет облачно, на надежда увидеть Солнце есть

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2, рассказали в карельском Гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже, Суоярви днем 0;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +2;

В Медвежьегорске днем +1;

В Сегеже днем -1.

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Гидрометцентр