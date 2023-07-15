15 июля 2023, 09:00
Синоптики дали прогноз погоды на 15 июля в Карелии
Облачно, дожди и до плюс 23 градусов
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха +18,+20, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха +18,+23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем +23;
В Кондопоге, Суоярви днем +20;
В Медвежьегорске, Сортавале, Олонце днем +22;
В Сегеже днем +21.