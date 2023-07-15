Синоптики дали прогноз погоды на 15 июля в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха +18,+20, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха +18,+23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем +23;

В Кондопоге, Суоярви днем +20;

В Медвежьегорске, Сортавале, Олонце днем +22;

В Сегеже днем +21.