15 июля 2023, 08:30
Погода

Жители Карелии: «Лето, вернись!»

Улицы карельской столицы покрылись белым покрывалом

Жительница Петрозаводска разместила у себя на страничке в соцсети необычное фото. Улицы карельской столицы покрылись белым покрывалом. В районе хлебозавода на Ригачина улицу покрыл тополиный пух.

«Можно было пошутить, что это снег. Но боюсь, что этого можно ожидать. Лето, вернись!  На улице +13. Для середины лета - это слишком холодно»,

-  пишет  Юлия Елисеева.

Тополиный пух может доставить немало проблем аллергикам. А вот когда вернется лето, остается только гадать. // Фото: Юлия Елисеева

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
белое покрывало
тополиный пух
лето