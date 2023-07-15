Жители Карелии: «Лето, вернись!»

Жительница Петрозаводска разместила у себя на страничке в соцсети необычное фото. Улицы карельской столицы покрылись белым покрывалом. В районе хлебозавода на Ригачина улицу покрыл тополиный пух.

«Можно было пошутить, что это снег. Но боюсь, что этого можно ожидать. Лето, вернись! На улице +13. Для середины лета - это слишком холодно»,

- пишет Юлия Елисеева.

Тополиный пух может доставить немало проблем аллергикам. А вот когда вернется лето, остается только гадать. // Фото: Юлия Елисеева