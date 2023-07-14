В субботу в Карелии дождливо, но тепло

В субботу в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +18,+20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +18,+23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +23;

В Кондопоге ночью +14, днем +20;

В Медвежьегорске, Сортавале ночью +13, днем +22;

В Олонце ночью +12, днем +22;

В Пудоже ночью +11, днем +23;

В Сегеже ночью +13, днем +21;

В Суоярви ночью +12, днем +20. // фото freepik.com