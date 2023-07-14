14 июля 2023, 16:50
В субботу в Карелии дождливо, но тепло
До 23 градусов тепла обещают 15 июля в республике
В субботу в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +18,+20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +18,+23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +23;
В Кондопоге ночью +14, днем +20;
В Медвежьегорске, Сортавале ночью +13, днем +22;
В Олонце ночью +12, днем +22;
В Пудоже ночью +11, днем +23;
В Сегеже ночью +13, днем +21;
В Суоярви ночью +12, днем +20. // фото freepik.com