14 июля 2023, 06:30
Погода

До 22 градусов тепла и дождь сегодня обещают в Карелии

Погода напоминает скорее осень

В Петрозаводске облачно, умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +17,+19, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем небольшой местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +17,+22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +18;

В Кондопоге, Пудоже днем +19;

В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +17.

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