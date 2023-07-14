14 июля 2023, 06:30
До 22 градусов тепла и дождь сегодня обещают в Карелии
Погода напоминает скорее осень
В Петрозаводске облачно, умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +17,+19, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем небольшой местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +17,+22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +18;
В Кондопоге, Пудоже днем +19;
В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +17.