Пятничный прогноз погоды в Карелии не вселяет оптимизм

В пятницу погода будет скорее походить на осень, чем на второй месяц лета.

В Петрозаводске 15 июля облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +17,+22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +18;

В Кондопоге ночью +15, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +20;

В Олонце ночью +13, днем +18;

В Пудоже ночью +13, днем +19;

В Сегеже ночью +14, днем +20;

В Сортавале ночью +12, днем +20;

В Суоярви ночью +12, днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»