Пятничный прогноз погоды в Карелии не вселяет оптимизм
В пятницу погода будет скорее походить на осень, чем на второй месяц лета.
В Петрозаводске 15 июля облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +17,+22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +18;
В Кондопоге ночью +15, днем +19;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +20;
В Олонце ночью +13, днем +18;
В Пудоже ночью +13, днем +19;
В Сегеже ночью +14, днем +20;
В Сортавале ночью +12, днем +20;
В Суоярви ночью +12, днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»