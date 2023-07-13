Дожди прогнозируют сегодня в Петрозаводске и Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16,+18, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16,+21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +20;

В Кондопоге, Пудоже, Сегеже, Сортавале днем +19;

В Олонце, Суоярви днем +18.