13 июля 2023, 06:30
Дожди прогнозируют сегодня в Петрозаводске и Карелии
Воздух может прогреться при северном ветре до плюс 21
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16,+18, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16,+21.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +20;
В Кондопоге, Пудоже, Сегеже, Сортавале днем +19;
В Олонце, Суоярви днем +18.