Погода в Карелии не спешит радовать - северный ветер, холодная ночь

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +16,+18, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +16,+21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +20;

В Кондопоге ночью +15, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +20;

В Олонце ночью +14, днем +18;

В Пудоже, Сегеже, Сортавале ночью +13, днем +19;

В Суоярви ночью +13, днем +18. // фото freepik.com