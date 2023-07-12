12 июля 2023, 17:39
Погода в Карелии не спешит радовать - северный ветер, холодная ночь
Синоптики рассказали о погоде на 13 июля
В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +16,+18, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +16,+21.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +20;
В Кондопоге ночью +15, днем +19;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +20;
В Олонце ночью +14, днем +18;
В Пудоже, Сегеже, Сортавале ночью +13, днем +19;
В Суоярви ночью +13, днем +18. // фото freepik.com