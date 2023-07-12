Карельские синоптики прогнозируют небольшое потепление к выходным

Погода в последние дни напоминает скорее осень, чем лето. Но на выходных должно потеплеть.

Пока Карелия находится во власти западной части южного циклона. В регионе пройдут дожди, неприятных ощущений добавит северный ветер. По ночам температура будет в пределах +7, +12, днем +15, +20.

По прогнозу регионального гидрометцентра, ближе к выходным ветер сменит направление на западное, распогодится, дождь прекратится, температура воздуха повысится до +18,+23 и приблизится к норме.